Франція хоче почути аргументи Британії для відстрочки Brexit

Франція готова погодитись на відтермінування Brexit, якщо Лондон зможе пояснити, чому потребує відстрочки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у четвер заявила міністр у європейських справах Франції Амелі де Моншален.

"Позиція Франції полягає в тому, щоб дати більше часу, якщо це виправдано, якщо ми розуміємо, чому ми це робимо; очевидно, трохи часу для ратифікації (угоди про Brexit)... Якщо нам скажуть: "Ми хочемо провести вибори", то ми розглянемо питання про вибори ", - сказала вона.

"Це не питання ультиматумів, це питання ясності", - заявила де Моншален в інтерв'ю французькій телекомпанії RTL.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий дати депутатам більше часу для обговорення угоди про Brexit, але тільки якщо вони погодяться на дострокові вибори 12 грудня.

Очікується, що ЄС винесе свій вердикт про відтермінування дати виходу Британії з ЄС у п'ятницю.

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Вихід Британії з ЄС має відбутися 31 жовтня. Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.

Раніше де Моншален заявляла, що її країна погодиться відкласти вихід Британії лише на кілька днів.