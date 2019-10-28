Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

В Польше задержали и арестовали российского шпиона

ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об "открытом небе" - WSJ






Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Понедельник, 28 октября 2019, 15:19

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - заявили в Кремле.

Читайте также
В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

В рамках переговоров еврокомиссар Марош Шефчович проводит встречи с обеими делегациями - Украины, которую возглавляет председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, и России во главе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

По поводу длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной о транзите газа на основе европейского законодательства, если Украина имплементирует его до конца года.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы газопровода "Северной поток-2".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Энергетика Россия Еврокомиссия
powered by lun.ua