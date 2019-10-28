В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

В Брюсселе в понедельник состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне ЕС-Украина-РФ о долгосрочном транзите газа по территории Украины после 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая повестка дня размещена на сайте Еврокомиссии.

"Господин Марош Шефчович возглавит трехсторонние газовые переговоры между Россией и Украиной в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Шефчович встретится с обеими делегациями - Украины, которую возглавляет председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, и России во главе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

Относительно длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.