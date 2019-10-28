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У Брюсселі відбудеться черговий раунд консультацій ЄС-Україна-РФ щодо транзиту газу

Понеділок, 28 жовтня 2019, 09:14

У Брюсселі в понеділок відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні ЄС-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний порядок денний розміщений на сайті Єврокомісії.

"Пан Марош Шефчович очолить тристоронні газові переговори між Росією та Україною в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

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Шефчович зустрінеться з обома делегаціями – України, яку очолює голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, та Росії на чолі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.

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