Французские полицейские вышли на самый большой за 20 лет протест

Французские полицейские проводят в Париже "Марш гнева", который, по замыслу организатором, должна стать крупнейшей акцией полицейских за последние почти 20 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

По данным полицейских профсоюзов, которые выступают организаторами акции, в "Марше гнева" по состоянию на 14.00 принимали участие 22 тысячи правоохранителей.

В центре требований улучшения условий труда , реальная социальная политика для сотрудников Министерства внутренних дел, реальная, эффективная и сдерживающая ответ на преступность, защита пенсий и замена пенсионной реформы.

Основной причиной недовольства профсоюзов являются тяжелые условия труда полицейских, которые мобилизованы по субботам для работы на акциях "желтых жилетов", начались в ноябре прошлого года.

Еще одним поводом для глубокой озабоченности профсоюзов полиции является возросшее число суицидов среди полицейских с начала этого года.

Манифестация началась от площади Бастилии, участники акции движутся к площади Республики. На голову колонны протестующих ждала группа "желтых жилетов", которые осудили жестокость полицейских на их акциях.