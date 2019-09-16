Во Франции врачи, медсестры и юристы протестуют против пенсионной реформы

В понедельник тысячи французских работники разных профессий, в том числе юристы и врачи, вышли на улицы Парижа в знак протеста против запланированной правительством пенсионной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Associated Press.

В ходе акции протеста адвокаты, врачи, медсестры и сотрудники других профессий выражали свое недовольство в связи с предложенными изменениями.

По словам правительства президента Эммануэля Макрона, изменения призваны упростить запутанную пенсионную систему во Франции. Правительство пообещало, что установленный законом пенсионный возраст (62 года) не изменится, но новые условия труда могут побудить людей работать дольше.

Подавляющее большинство протестующих в понедельник являются юристами. Демонстрацию инициировал Национальный совет адвокатов, который утверждает, что предложенные изменения удвоят налоги.

Одетые в черные мантии, они маршировали по центральным улицам Парижа и скандировали: "Нет, мы не допустим реформу Макрона". Некоторые размахивали плакатами с надписью "Нет пенсионному налогу".

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В пятницу Париж пережил самые большие с 2007 года проблемы с курсированием общественного транспорта из-за протеста профсоюзов, которые объявили забастовку в связи с запланированной реформой.

Пилоты и летные экипажи, чья работа не регулируется государством, но которые имеют специальные пенсионные условия, позволяющие им выходить на пенсию раньше, тоже присоединились к протесту.

Несколько профсоюзов планируют свои демонстрации 21 и 24 сентября в Париже.