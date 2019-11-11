Молдова: социалисты отвергли предложения премьера по выходу из кризиса

Молдавские социалисты отвергли предложение премьера Майи Санду по выходу из кризиса, сложившегося из-за противоречий вокруг проекта поправок в закон "О прокуратуре".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В понедельник Майя Санду предложила социалистам отправить проект поправок, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, при этом социалисты должны были отозвать свой вотум недоверия правительству.

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Впрочем, депутат-социалист Василий Боля на брифинге для прессы отметил, что Венецианская комиссия не дает оценку законам, которые уже вступили в силу. Боля подчеркнул, что как только социалисты отзовут вотум недоверия правительству, правительственный акт вступит в силу и станет законом, а значит, "Венецианка" не сможет дать свою оценку.

"Единственный выход из политического кризиса, который спровоцировала премьер-министр Майя Санду, - отозвать акт о взятии на себя ответственности за поправки в закон "О прокуратуре", - сказал Боля.

"В противном случае на следующем заседании парламента мы рассмотрим вотум недоверия правительству", - добавил он.

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В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

До этого министр юстиции Стамате аннулировала результаты конкурса на должность генпрокурора. Она рассказала, что один из членов комиссии занижал оценки кандидатам, получившим достаточно высокий балл у других членов комиссии. Партия социалистов в свою очередь потребовала от Стамате добровольно уйти в отставку.