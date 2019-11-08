Парламент Молдовы в пятницу может отправить правительство в отставку

Молдавские социалисты требуют, чтобы правительство отозвало поправки в закон "О прокуратуре" – если этого не случится, правительства Санду уже в пятницу грозит отставка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

После встречи фракции социалистов с премьер-министром Майей Санду в пятницу социалист Василий Боля на брифинге разорвал копию коалиционного соглашения между ПСРМ и ACUM. Боля заявил, что Майя Санду грубо нарушила подписанные в сентябре договоренности.

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Он назвал Санду "симбиозом между Филатом и Плахотнюком" и сказал, что "выпускники Гарварда" из правительства устроили в стране "беспорядок".

Впрочем, по его словам, фракция социалистов хочет сохранить коалицию и действующее правительство. Для этого правительство должно отозвать поправки в закон "О прокуратуре", после чего социалисты готовы обсуждать необходимые меры по реформе юстиции в парламенте.

8 ноября в 15:00 по местному времени молдавский парламент рассмотрит поправки в закон "О прокуратуре". В правительстве тогда отметили, что из-за необходимости срочно внести эти поправки Кабмин берет на себя ответственность за них перед парламентом.

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Если парламент не согласится с поправками, он должен будет отправить правительство в отставку.

Президент Молдовы Игорь Додон 7 ноября выразил уверенность, что правительство Майи Санду с вероятностью 90% уйдет в отставку.

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшем совете прокуроров.

До этого министр юстиции Стамате аннулировала результаты конкурса на должность генпрокурора. Она рассказала, что один из членов комиссии занижал оценки кандидатам, получившим достаточно высокий балл у других членов комиссии. Партия социалистов в свою очередь потребовала от Стамате добровольно уйти в отставку.