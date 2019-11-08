ЕС и США призвали власти Молдовы к компромиссу на фоне возможного падения правительства
Посольство США и представительство ЕС в Молдове призвали политических лидеров страны к компромиссу на фоне возможной отставки правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Посольство США в пятницу опубликовало в Facebook заявление, в котором выразило поддержку усилиям премьер-министра Санду, президента Додона и правящей коалиции "по преодолению политического тупика".
"Реформы, критически важные для демократического развития Молдовы, уже слишком долго задерживаются", - заявило посольство.
"Как друг Молдовы, мы призываем политических лидеров страны быстро достичь консенсуса относительно решения, которое сохранит путь к реформе правосудия и позволит правительству работать над улучшением жизни всех молдаван", - призвал ведомство.
Заявление практически аналогичного содержания в своем Facebook обнародовал глава представительства ЕС в Молдове Петер Михалко.
Как сообщалось, молдавские социалисты требуют от правительства отозвать поправки к закону "О прокуратуре". Если этого не случится, правительству Санду грозит отставка.
В эти минуты началось заседание молдавского парламента, на котором депутаты или договорятся, как решить кризис, или выразят недоверие правительству.
Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшем совете прокуроров.
Также социалисты требуют отставки министра юстиции Стамате, которая аннулировала результаты конкурса на должность генпрокурора.