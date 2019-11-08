Будущая глава Еврокомиссии определила для венгерского комиссара задачи по Украине

Будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен определила для кандидата в еврокомиссары от Венгрии задачи по отношениям с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в письме Оливеру Варгейи, который в ее комиссии в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения.

Фон дер Ляйен поручила Варгейи в пределах его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

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"Вы должны в полной мере использовать специальную Группу поддержки для Украины для поддержки реформ и продвижения твердой приверженности Европейского Союза территориальной целостности страны", - отметила она в письме.

Также венгр должен ускорить реализацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Украиной и при необходимости углублять отраслевое сотрудничество.

Отдельными задачами фон дер Ляйен определила предложить новый набор долгосрочных политических целей для сотрудничества со странами "Восточного партнерства", к которому принадлежит Украина.

"Делая это, вы должны обдумать будущие рамки взаимодействия, которые будут и инновационными, и реалистичными. Они должны отражать политический и экономический выбор наших партнеров и опираться на их текущие обязательства, полностью соблюдая собственные возможности и интересы союза", - написала фон дер Ляйен.

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Параллельно Варгейи должен сосредоточиться на вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и роли независимых СМИ и гражданского общества в странах "Восточного партнерства".

Как сообщалось, в Европарламенте ожидаются дискуссии по поводу назначения венгерского кандидата.

Варгеи является опытным дипломатом, который сейчас занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.