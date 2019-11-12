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Французская полиция начала освобождать заблокированную каталонцами трассу на границе

Вторник, 12 ноября 2019, 10:09

Во вторник утром французские правоохранители силой начали освобождать от каталонских протестующих дорогу возле границы с Испанией, которую те заблокировали накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В понедельник активисты платформы Tsunami Democràtic объявили о перекрытии пограничного пункта на большой автостраде, соединяющей Испанию с Францией, на французской стороне границы.

Они установили там сцену и баррикады, перекрыв три полосы движения.

Французская жандармерия начала освобождать автостраду от протестующих во вторник утром, в то время как некоторые из них продолжали возводить баррикады.

Протестующих начали выводить по одному, однако некоторые сопротивлялись. Вспыхнули столкновения, и правоохранители применили слезоточивый газ.

 

Почти через час после начала вытеснения каталонцы начали отступать.

В результате среди протестующих есть пострадавшие, однако об их количестве не сообщается.

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