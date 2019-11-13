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В Европарламенте рассказали, при каких условиях готовы говорить о перспективе членства Украины

Среда, 13 ноября 2019, 17:01

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, евродепутат от Польши Витольд Ващиковский не исключает, что в случае успеха реформ в Украине ЕС будет согласен пересмотреть отношения с Киевом, в том числе обсудить перспективу членства.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Ващиковский напомнил, что сейчас Украина активно продвигает инициативу дифференциации формата "Восточного партнерства" с выделением стран, которые подписали соглашение об ассоциации и у которых есть стремление обрести членство в ЕС.

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Однако, по его словам, пока Евросоюз не способен создать единый подход к украинскому и многим другим вопросам.

"К сожалению, ситуация сейчас неблагоприятная. Мы видим, что Германия, которая была локомотивом внешней политики ЕС, фактически самоустранилась... Макрон пытается найти такой выход из кризиса в собственном государстве, который часто противоречит интересам ЕС. В Италии - свои проблемы, Испания занята каталонской проблемой и так далее", - отметил Ващиковский.

Но отвечая на вопрос, когда ЕС может вернуться к конструктиву в рассмотрении инициативы об отдельном формате, Ващиковский ответил, что "это будет зависеть от Украины".

"Президент Зеленский дал очень много обещаний перед выборами. Есть новое правительство, Верховная рада взяла "турбоскорость" для принятия обещанных законов. У украинцев при этом большие ожидания - люди ждут, что их жизнь вскоре улучшится. И обычно уже через год люди начинают стучаться к власти и спрашивать, где выполнение таких обещаний", - отметил он.

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"Поэтому Евросоюз хотел бы подождать этот год и посмотреть, что сделано и как изменилась поддержка украинского президента", - добавил Ващиковский.

Подробнее читайте в интервью: "Витольд Ващиковский: Зеленский понимает, что без реформ повторится ситуация 2014 года".

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