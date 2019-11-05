В Стокгольме обсудили дальнейшее развитие "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вместе со своими коллегами из стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" принял участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине ВП. Мероприятия проходят по инициативе МИД Швеции и по приглашению министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министры подчеркнули важность и эффективность реализации инициативы "Восточного партнерства" для стран региона, подвели итоги и определили достижения, а также определили направления, по которым эта политика должна развиваться в будущем, говорится в сообщении.

В своем выступлении на министерской конференции по вопросам дальнейшего развития министр Пристайко отметил, что "Украина и другие ассоциированные партнеры стремятся получить перспективу членства в ЕС и обеспечить углубление дифференциации, которая должна определяться амбициями партнеров". Он отметил, что Украина стремится к более глубокой "екторальной интеграции с ЕС".

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В этом контексте Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в просмотре и модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и условий ЗСТ.

Пристайко, находясь с рабочим визитом в Стокгольме, встретился со своими коллегами министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.

Вадим Пристайко представил видение украинской стороны относительно дальнейшего развития инициативы ЕС "Восточное партнерство". Министр отметил, что Украина, Молдова и Грузия готовы к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности. Министры также обсудили создание в рамках ВП дополнительного формата взаимодействия с участием Украины, Грузии и Молдовы.

Применение принципа дифференциации в рамках ВП наиболее точно будет соответствовать реальному положению дел с разноскоростной интеграцией стран-участниц инициативы с ЕС и будет способствовать ее большей результативности и успеху, считают в Киеве.