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В Європарламенті розповіли, за яких умов готові говорити про перспективу членства України

Середа, 13 листопада 2019, 17:01

Співголова Парламентського комітету асоціації Україна ЄС, євродепутат від Польщі Вітольд Ващиковський не виключає, що у разі успіху реформ в Україні ЄС буде згоден переглянути відносини з Києвом, у тому числі – обговорити перспективу членства.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Ващиковський нагадав, що зараз Україна активно просуває ініціативу диференціації формату "Східного партнерства" із виділенням країн, які підписали угоду про асоціацію та мають амбіції набути членство в ЄС.

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Проте, за його словами, наразі Євросоюз нездатний створити єдиний підхід з українського та багатьох інших питань.

"На жаль, ситуація зараз несприятлива. Ми бачимо, що Німеччина, яка була локомотивом зовнішньої політики ЄС, фактично самоусунулася… Макрон намагається знайти такий вихід із кризи у власній державі, який часто суперечить інтересам ЄС. У Італії – свої проблеми, Іспанія зайнята каталонською проблемою і так далі", - зауважив Ващиковський.

Проте відповідаючи на запитання, за скільки часу ЄС може повернутися до конструктиву для розгляду ініціативи про окремий формат, Ващиковський відповів, що "це залежатиме від України".

"Президент Зеленський дав дуже багато обіцянок перед виборами. Є новий уряд, Верховна рада взяла "турбошвидкість" для прийняття обіцяних законів. В українців при цьому високі очікування – люди чекають, що їхнє життя незабаром покращиться. І зазвичай вже за рік люди починають стукати до влади й питати, де виконання таких обіцянок", - зазначив він.

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"Тому Євросоюз волів би почекати цей рік й подивитися, що зроблено і як змінилася підтримка українського президента", - додав Ващиковський.

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Вітольд Ващиковський: Зеленський розуміє, що без реформ повториться ситуація 2014 року".

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