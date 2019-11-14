Европарламент раскритиковал планы Польши криминализировать сексуальное образование

Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность польским законопроектом, который фактически запрещает сексуальное образование в школах.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую резолюцию приняли сегодня евродепутаты.

"Европейский парламент осуждает переход Польши к дезинформации молодежи и стигматизации и запрету сексуальности в образовании. Он призывает польский парламент воздерживаться от принятия законопроекта, который следует за последними попытками ограничить сексуальные и репродуктивные права в Польше, включая право на аборт", - говорится в резолюции.

Резолюция призывает все страны ЕС обеспечивать всестороннее сексуальное образование в школах. Евродепутаты отмечают, что отсутствие информации и образования в отношении секса и сексуальности ставит под угрозу безопасность и благополучие молодежи и делает их более уязвимыми к сексуальной эксплуатации, жестокому обращению и насилию, включая домогательства в интернете.

"Обучение молодых людей гендерному равенству, принципам согласия и взаимоуважения может помочь предотвратить и бороться с гендерными стереотипами, гомофобией, трансфобией и гендерным насилием", - говорят депутаты Европарламента.

Согласно новому польскому законопроекту, учителя, которые дают уроки сексуального образования в школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет.

Напомним, партия власти PiS победила на недавних парламентских выборах, кампанию она провела, применяя гомофобную и националистическую риторику.