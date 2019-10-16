Польща задумала криміналізувати сексуальну освіту
Середа, 16 жовтня 2019, 14:13
Вчителі, які дають уроки із сексуальної освіти в польських школах, можуть потрапити до в'язниці на 5 років, згідно з новим законопроєктом, який завоював підтримку партії влади "Право і справедливість (PiS).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Відповідно до проєкту, призначеного для запобігання "педофілії", такі уроки "заохочують учнів до сексуальної активності".
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Під заборону може потрапити також надання в польських школах інформації про протизаплідні засоби.
"Це хвора ідея", - заявила депутатка від опозиції Йоанна Шеуринг-Вельгус.
Нагадаємо, PiS перемогла парламентські вибори на вихідних, кампанію до яких вона провела, застосовуючи гомофобну та націоналістичну риторику.
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