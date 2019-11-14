Європарламент розкритикував плани Польщі криміналізувати сексуальну освіту

Європейський парламент висловив глибоку стурбованість польським законопроєктом, який фактично забороняє сексуальну освіту в школах.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну резолюцію ухвалили сьогодні євродепутати.

"Європейський парламент засуджує перехід Польщі до дезінформування молоді та стигматизації і заборони сексуальності в освіті. Він закликає польський парламент утримуватися від прийняття законопроєкту, який слідує за останніми спробами обмежити сексуальні та репродуктивні права в Польщі, включаючи право на аборт", - йдеться у резолюції.

Резолюція заохочує всі країни ЄС забезпечувати всебічну, вікову сексуальну освіту в школах. Євродепутати наголошують, що відсутність інформації та освіти щодо сексу та сексуальності ставить під загрозу безпеку та добробут молоді та робить їх більш вразливими до сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства, включаючи домагання в інтернеті.

"Навчання молодих людей гендерній рівності, принципам згоди та взаємоповаги може допомогти запобігти та боротися з гендерними стереотипами, гомофобією, трансфобією та ґендерним насильством", - кажуть депутати Європарламенту.

За новим польським законопроєктом, вчителі, які дають уроки із сексуальної освіти в школах, можуть потрапити до в'язниці на 5 років.

Нагадаємо, партія влади PiS перемогла на нещодавніх парламентських виборах, кампанію до яких вона провела, застосовуючи гомофобну та націоналістичну риторику.