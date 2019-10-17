"Осень средневековья": поляки вышли под Сейм против запрета сексуального образования

Сотни людей 16 октября вышли на протест к Сейму Польши, осуждая проект изменений в Уголовный кодекс, который предусматривает до 5 лет лишения свободы за "поощрение несовершеннолетних к сексуальной активности", что означает фактический запрет сексуального образования в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Заявка, поданная депутатами "Гражданской коалиции" по отклонению проекту в полном объеме, не нашла поддержки в парламенте. 243 депутата проголосовали за дальнейшую работу, 150 были против, а 13 воздержались. Теперь законопроект направлен в комитет.

Хотя в школах нет обязательного предмета по сексуальному образованию, тем не менее, эта тема обсуждается во время других курсов.

Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.

Сотни поляков протестовали против законопроекта не только перед парламентом в Варшаве, но и во многих других городах.

Манифестация перед Сеймом под лозунгом "Осень средневековья" была организована "Женской забастовкой". Одна из лидеров "Забастовки" Марта Лемпарт подчеркнула, что нынешняя ситуация очень похожа на ситуацию 2016 года, когда в Сейме были предприняты попытки принять законодательство, полностью запрещающее аборты.

Напомним, партия власти PiS выиграла парламентские выборы на выходных, кампанию в которых она провела, применяя гомофобную и националистическую риторику.