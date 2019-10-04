России не удастся захватить Литву за 36 часов - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что представленный три года назад сценарий аналитического центра RAND, в котором сказано, что Россия сможет захватить Литву в течение 36 часов - слишком пессимистичный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В феврале 2016 года военные аналитики центра RAND Corporation смоделировали ситуацию возможной агрессии РФ против стран Балтии. Одним из выводов на основе этого моделирования стало то, что максимум за 60 часов РФ может захватить Ригу и Таллинн даже в условиях наиболее эффективного сопротивления.

"Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет 3-4 недели. Если это так, то мы можем рассчитывать на помощь союзников по НАТО", - сказал Науседа.

Говоря о политике Литвы в отношении России, президент подчеркнул, что он предложил "диалог вместо борьбы".

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Науседа подчеркнул, что отношения с Россией в ущерб Украине не будут восстановлены. "Российская агрессия в отношении Украины недопустима. Если мы будем пытаться в одностороннем порядке улучшить отношения с Россией в ущерб Украине, то это будет плохое решение, так как мы хорошо знаем российских политиков. Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости", - добавил литовский лидер.

Напомним, Литва и Польша договорились добавить по одной бригаде к действующему в городе Эльблонг Штабу Северо-Восточной дивизии с целью защиты так называемого Сувалкского коридора.

Аналитики отмечают, что в случае войны России важно было бы быстро захватить Сувалкской коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.