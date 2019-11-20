США до сих пор не перечислили Украине $35 млн военной помощи

Соединенные Штаты до сих пор не передали Украине $35 млн из примерно $400 млн военной помощи, выделение которой задержал Дональд Трамп, что привело к рассмотрению вопроса о его импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

По данным издания, оборонное финансирование Украины остается на счетах США. Непонятно, почему деньги не были переданы Киеву.

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$35,2 млн, предназначенных для покупки гранатометов, безопасной связи и обновления боевых кораблей военно-морских сил, не покидали счета Казначейства США, согласно документам и информации законодателей, отслеживающих расходы Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украина еще должна получить $36 млн, но отказалась сообщить, почему деньги не выделили ранее, однако повторила, что помощь обязательно будет предоставлена "в течение следующих нескольких недель".

В понедельник демократы сенатского комитета по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу, подчеркивая важность помощи для Украины.

"Ускорение предоставления этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины, важно, чтобы подтвердить нашу преданность Украине после хаотичного, недисциплинированного подхода администрации к нашему важному партнеру", - говорится в письме.

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Осенью 2018 года Конгресс США одобрил выделение Украине $391 млн военной помощи. Из них $250 млн предназначались Киеву в рамках Инициативы по поддержанию безопасности Украины. Конгресс учредил эту программу Пентагона в 2016 финансовом году. Администрация президента США Дональда Трампа заморозила одобренные конгрессменами средства, а разблокировала их только в сентябре 2019 года.

Трамп задержал помощь, намекнув президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.