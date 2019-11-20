США досі не перерахували Україні $35 мільйонів військової допомоги

Сполучені Штати досі не передали Україні $35 мільйонів з приблизно $400 мільйонів військової допомоги, виділення якої затримав Дональд Трамп, що призвело до розгляду питання про його імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Los Angeles Times з посиланням на документи про витрати Пентагону.

За даними видання, оборонне фінансування України залишається на рахунках США. Незрозуміло, чому гроші не були передані Києву.

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$35,2 млн, призначених для купівлі гранатометів, безпечного зв'язку і оновлення бойових кораблів військово-морських сил, не залишали рахунки Казначейства США, згідно з документами та інформацією законодавців, які відстежують витрати Пентагону.

Прес-секретар Пентагону підполковник Карла Глісон підтвердила, що Україна ще має отримати $36 млн, але відмовилася повідомити, чому гроші не виділили раніше, натомість повторивши, що допомога буде обов'язково надана "протягом наступних декількох тижнів".

У понеділок демократи сенатського комітету з оборони написали листа міністру оборони Марку Есперу, підкреслюючи важливість допомоги для України.

"Прискорення надання цієї критично важливої допомоги, яку Конгрес спеціально виділив для підвищення безпеки України, важливо, щоб підтвердити нашу прихильність Україні після хаотичного, недисциплінованого підходу адміністрації до нашого важливого партнера", - йдеться в листі.

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Восени 2018 року Конгрес США схвалив виділення Україні $391 мільйон військової допомоги. З них $250 мільйонів призначалися Києву в рамках Ініціативи з підтримки безпеки України. Конгрес заснував цю програму Пентагону в 2016-му фінансовому році. Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила схвалені конгресменами кошти, а розблокувала їх лише у вересні 2019 року.

Трамп затримав надання допомоги, натякнувши президенту України Володимиру Зеленському на необхідність провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.