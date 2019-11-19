В США начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте

В Палате представителей США начались публичные слушания четырех свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Первыми выступят двое чиновников Белого дома: эксперт по вопросам Украины подполковник Александр Виндман и помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс.

После них показания давать бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и бывший главный советник по России и Европы в Совете национальной безопасности Том Моррисон.

Виндман, Уильямс и Моррисон слушали телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в режиме реального времени.

Они уже давали показания за закрытыми дверями. Виндман и Моррисон ранее заявили, что из разговора им стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.

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