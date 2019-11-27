Диджитализация и оборона: Зеленский рассказал о подписанных с Эстонией документах

Украина и Эстония 26 ноября подписали документ о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований, а министерства обороны двух стран подписали декларацию о сотрудничестве по территориальной обороне.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на странице президента Владимира Зеленского в Facebook.

"Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ - о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы через несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ", - отметил Зеленский.

Читайте также Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Он добавил, что "вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд поставили подписи под совместным заявлением о поддержке Украины на геополитической арене и в наших внутренних реформах".

"Таллинн - наш проверенный друг и понимает, что победить коррупцию для нас так же важно, как и врага на востоке", - говорит президент Украины.

"Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве по территориальной обороне. Мы изучим опыт Эстонского союза обороны - добровольческой оборонной организации, чтобы лучше защищать наши границы", - добавил он.

Как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

Напомним, 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.