Діджиталізація і оборона: Зеленський розповів про підписані з Естонією документи

Україна та Естонія 26 листопада підписали документ про співпрацю у сфері цифрових трансформацій, а міністерства оборони країн підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського на сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Естонії ми підписали важливий документ – про співпрацю у сфері цифрових трансформацій. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що "разом з президентом Естонії Керсті Кальюлайд поставили підписи під спільною заявою про підтримку України на геополітичній арені та у наших внутрішніх реформах".

"Таллінн – наш перевірений друг і розуміє, що перемогти корупцію для нас так само важливо, як і ворога на сході", - каже президент України.

"Сьогодні ж міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони. Ми вивчимо досвід Естонської спілки оборони – добровольчої оборонної організації, щоб краще захищати наші кордони", - додав він.

Як заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, у Херсонській області запустять пілотний проект територіальної оборони за естонською моделлю.

Нагадаємо, 27 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.