Маас: рассуждения Макрона разделяют Европу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что европейцы должны действовать в военных вопросах суверенно и без американской помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мысли о разъединении американской и европейской безопасности волнуют меня не только из-за нашей собственной безопасности", - заявил Маас в четверг в Берлине.

Размышления Макрона "также разделяют Европу", сказал он. "Европе не нужны новые траншеи, а нужно больше сплоченности", - добавил министр.

Читайте также У Меркель и Макрона произошла перепалка за обедом – СМИ

Однако глава дипломатии Германии признал, что Европа в целом должна взять на себя "большую ответственность за свою безопасность", это в ее "собственных интересах".

На днях он сделал подобное заявление, в котором косвенно раскритиковал высказывания Макрона по России и сказал, что многие восточные европейцы переживают, что Европа станет двухуровневым сообществом, в котором они будут людьми второго класса.

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга". Макрон в последнее время также настаивает на более тесных отношениях с Москвой.