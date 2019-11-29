Маас: міркування Макрона розділяють Європу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розкритикував міркування президента Франції Еммануеля Макрона про те, що європейці повинні діяти у військових питаннях суверенно та без американської допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Думки щодо роз'єднання американської та європейської безпеки хвилюють мене не лише щодо нашої власної безпеки", - заявив Маас у четвер у Берліні.

Роздуми Макрона "також розділяють Європу", сказав він. "Європі не потрібні нові траншеї, а більше згуртованості", - додав міністр.

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Однак очільник дипломатії Німеччини визнав, що Європа загалом повинна взяти на себе "більшу відповідальність за свою безпеку"; це в її "власних інтересах".

Днями він зробив подібну заяву, в якій непрямо розкритикував висловлювання Макрона щодо Росії і сказав, що багато східноєвропейців переживають, що Європа стане дворівневою спільнотою, в якій вони будуть членами другого класу.

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку". Макрон останнім часом також наполягає на тісніших відносинах з Москвою.