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Голова МЗС Німеччини попереджає про розкол Європи на Схід і Захід

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:02

Багато східноєвропейців переживають, що Європа стане дворівневою спільнотою, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у вівторок у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Є великий ризик, що стурбованість стане реальністю, і вони відчують себе членами другого класу", - сказав Маас.

Це означатиме, що ЄС буде менш спроможним проводити реформи верховенства права у Східній Європі. Нині Німеччина намагається досягти прогресу в російсько-українському конфлікті та краще порозумітися з Москвою.

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"Але ми не зробимо цього за спинами наших східних сусідів", - сказав Маас, посилаючись на суперечливу заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який виступав за тісніші відносини з Росією.

"Можна обґрунтовано сказати, що НАТО живе", - сказав Маас, додавши, що НАТО залишається вирішальним для безпеки в майбутньому і потребує подальшого розвитку та реформ.

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