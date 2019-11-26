Голова МЗС Німеччини попереджає про розкол Європи на Схід і Захід

Багато східноєвропейців переживають, що Європа стане дворівневою спільнотою, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у вівторок у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Є великий ризик, що стурбованість стане реальністю, і вони відчують себе членами другого класу", - сказав Маас.

Це означатиме, що ЄС буде менш спроможним проводити реформи верховенства права у Східній Європі. Нині Німеччина намагається досягти прогресу в російсько-українському конфлікті та краще порозумітися з Москвою.

"Але ми не зробимо цього за спинами наших східних сусідів", - сказав Маас, посилаючись на суперечливу заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який виступав за тісніші відносини з Росією.

"Можна обґрунтовано сказати, що НАТО живе", - сказав Маас, додавши, що НАТО залишається вирішальним для безпеки в майбутньому і потребує подальшого розвитку та реформ.