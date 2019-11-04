Эстония поддерживает присоединение Украины к ЕС и НАТО – глава МИД

Эстония поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве.

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО, основываясь на соответствующих реформах и трансформациях в стране", - добавил министр.

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Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, заявившей о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и регионов востока Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия - агрессор, а Украина - жертва агрессии. Именно так необходимо рассматривать эту ситуацию. И мы готовы к углублению сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал министр.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

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