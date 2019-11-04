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Естонія підтримує приєднання України до ЄС і НАТО - глава МЗС

Понеділок, 4 листопада 2019, 12:52

Естонія підтримує повноцінне приєднання України до Євросоюзу та НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на пресконференції у Києві.

"Естонія – відданий друг України і підтримує повне її приєднання до політичної сім’ї Європейського Союзу та НАТО на підставі відповідних реформ та трансформацій у країні", - додав міністр.

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Він нагадав, що Естонія стала першою з країн ЄС, яка заявила про невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Він окремо підкреслив, що Естонія ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією і регіонів сходу України і підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

"Росія – агресор, а Україна – жертва агресії. Саме так необхідно розглядати цю ситуацію. І ми готові до поглиблення співпраці у безпекових питаннях", - сказав міністр.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

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