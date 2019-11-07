Венгерскому еврокомиссару все же отдадут политику расширения ЕС и отношения с Украиной – СМИ
Кандидат в Европейскую комиссию от Венгрии Оливер Варгейи с большой вероятностью получит портфель еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут венгерские СМИ.
Варгейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министр юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.
Издание Bruxinfo сообщает, что пресс-секретарь избранного президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подтвердил, что венгерский кандидат может получить портфель по вопросам расширения и соседства, если пройдет процедуру слушаний в Европарламенте на следующей неделе.
Существовала вероятность, что венгерскому кандидату отдадут портфель еврокомиссара по вопросам транспорта, а расширение оставят за представителем Румынии, но вчера транспортный портфель официально предложили румынскому кандидату Адине-Иоанне Валеан.
Брюссельский корреспондент издания hvg.hu Виктория Сердьйорт написала в Twitter, что в такой ситуации Варгейи на 99% получит портфеля по вопросам расширения.
This means there's a 99% chance #Hungary and @OliverVarhelyi will also get the enlargement portfolio in the new commission. Its is what PM Viktor #Orban wanted but I expect some serious grilling in the European Parliament hearings. https://t.co/5oBaqbTSNn— Viktória Serdült (@viktoriaserdult) November 6, 2019
"Это то, чего хотел премьер-министр Виктор Орбан, но я ожидаю серьезных споров на слушаниях в Европейском парламенте", - отметила она.
Варгейи – опытный дипломат, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает в том числе за отношения блока с Украиной.