Венгерскому еврокомиссару все же отдадут политику расширения ЕС и отношения с Украиной – СМИ

Кандидат в Европейскую комиссию от Венгрии Оливер Варгейи с большой вероятностью получит портфель еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут венгерские СМИ.

Варгейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министр юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Издание Bruxinfo сообщает, что пресс-секретарь избранного президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подтвердил, что венгерский кандидат может получить портфель по вопросам расширения и соседства, если пройдет процедуру слушаний в Европарламенте на следующей неделе.

Существовала вероятность, что венгерскому кандидату отдадут портфель еврокомиссара по вопросам транспорта, а расширение оставят за представителем Румынии, но вчера транспортный портфель официально предложили румынскому кандидату Адине-Иоанне Валеан.

Брюссельский корреспондент издания hvg.hu Виктория Сердьйорт написала в Twitter, что в такой ситуации Варгейи на 99% получит портфеля по вопросам расширения.

This means there's a 99% chance #Hungary and @OliverVarhelyi will also get the enlargement portfolio in the new commission. Its is what PM Viktor #Orban wanted but I expect some serious grilling in the European Parliament hearings. https://t.co/5oBaqbTSNn