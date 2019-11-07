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Венгерскому еврокомиссару все же отдадут политику расширения ЕС и отношения с Украиной – СМИ

Четверг, 7 ноября 2019, 09:57

Кандидат в Европейскую комиссию от Венгрии Оливер Варгейи с большой вероятностью получит портфель еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут венгерские СМИ.

Варгейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министр юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Издание Bruxinfo сообщает, что пресс-секретарь избранного президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подтвердил, что венгерский кандидат может получить портфель по вопросам расширения и соседства, если пройдет процедуру слушаний в Европарламенте на следующей неделе.

Существовала вероятность, что венгерскому кандидату отдадут портфель еврокомиссара по вопросам транспорта, а расширение оставят за представителем Румынии, но вчера транспортный портфель официально предложили румынскому кандидату Адине-Иоанне Валеан.

Брюссельский корреспондент издания hvg.hu Виктория Сердьйорт написала в Twitter, что в такой ситуации Варгейи на 99% получит портфеля по вопросам расширения.

"Это то, чего хотел премьер-министр Виктор Орбан, но я ожидаю серьезных споров на слушаниях в Европейском парламенте", - отметила она.

Варгейи – опытный дипломат, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает в том числе за отношения блока с Украиной.

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Венгрия
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