Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону – омбудсмен

Украина в определенной степени прислушается к Венецианской комиссии в отношении закона о защите государственного языка.

Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, с которыми Украина в определенной степени прислушивается", - сказала Монахова.

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Сейчас готовится закон о нацменьшинствах, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению", добавила Монахова.

Кроме того, Украина подготовит обоснование и официальный ответ на выводы Венецианской комиссии.

Читайте подробнее в статье "Языковой закон толкают к изменению: что рекомендует Украине Венецианская комиссия".