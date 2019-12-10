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Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону - омбудсмен

Вівторок, 10 грудня 2019, 12:55

Україна певною мірою дослухається до Венеціанської комісії щодо закону про захист державної мови.

Про це заявила уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають як позитив, що в цьому законі закладена можливість будь-якому громадянину вивчити державну мову. Але там є і рекомендації, до яких Україна, певною мірою, дослухається", - сказала Монахова.

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Нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду", додала Монахова.

Крім того, Україна підготує обґрунтування і офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.

Читайте детальніше у статті "Мовний закон штовхають до зміни: що рекомендує Україні Венеціанська комісія".

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