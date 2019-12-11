Помпео: Украина была главной темой разговора с Лавровым

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что тема Украины стала ведущей во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Госдепа.

"Мы провели довольно много времени, разговаривая об Украине. Это была главная часть наших разговоров. Министр Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные беседы. Я горжусь тем, что сделала эта администрация (США. - Ред.) для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - сказал Помпео.

Он добавил, что "повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых по минским соглашениям".

Лавров накануне также встретился с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер призвал Лаврова "урегулировать конфликт с Украиной" и предостерег Москву от попыток вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Сам Лавров заявил, что выборы на переговорах не обсуждались.

Напомним, США призвали РФ уважать свои обязательства по результатам "нормандского саммита".