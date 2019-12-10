США закликали РФ поважати свої зобов'язання за результатами "нормандського саміту"

Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі, а також закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці посольства.

"Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у декларації саміту сказано, що лідери четвірки "просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погоджуються провести ще одну зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців на політичних та безпекових умовах, зокрема, щодо організації місцевих виборів".

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" зустрінуться за чотири місяці.

Детальніше про підсумки саміту читайте у статті: "Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі"