Помпео: Україна була провідною темою розмови з Лавровим

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що тема України стала провідною під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим 10 грудня у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Держдепу.

"Ми провели досить багато часу, розмовляючи про Україну. Це була головна частина наших розмов. Міністр Лавров щойно повернувся з Парижа, де президент Путін і президент Зеленський провели змістовні розмови. Я пишаюся тим, що зробила ця адміністрація (США. - Ред.) для захисту суверенітету та безпеки цієї країни", - сказав Помпео.

Він додав, що "повторив міністру закордонних справ Лаврову, що Крим належить Україні та що розв'язання конфлікту на сході України починається з дотримання зобов'язань, взятих за Мінськими угодами".

Лавров напередодні також зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер закликав Лаврова "врегулювати конфлікт з Україною" та застеріг Москву від спроб втручання у президентські вибори в США 2020 року. Сам Лавров заявив, що вибори на переговорах не обговорювали.

Нагадаємо, США закликали РФ поважати свої зобов'язання за результатами "нормандського саміту".