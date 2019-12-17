Сирия: в результате авиаударов России убиты 5 гражданских
В понедельник погибли по меньшей мере пять гражданских и еще девять человек получили ранения во время российских авиаударов по региону Идлиб на северо-западе Сирии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Во время авиаудара по городу Бинниш погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.
Еще один авиаудар по селу Маар Шиммарин убил двух женщин и ребенка, а также четверо пострадали, сообщило агентство гражданской обороны "Белые каски".
Между тем режим Асада сбросил бочковую бомбу на школу в Маар Шиммарин, сказала группа.
С тех пор как Москва и Анкара достигли соглашения в сентябре 2018 года о зоне деэскалации в Идлибе, там погибло более 1300 мирных жителей.
Более миллиона сирийцев переместились ближе к турецкой границе после интенсивных атак.