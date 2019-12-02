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У результаті авіаударів Росії і Асада вбиті 15 мирних сирійців - спостерігачі

Понеділок, 2 грудня 2019, 17:01

У результаті повітряних ударів 2 грудня на північному заході Сирії загинули 15 мирних мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АFР.

Регіон Ідліб, де мешкають близько трьох мільйонів людей, значною мірою перебуває під контролем групи, в якій домінує колишня філія Аль-Каїди.

Повітряні нальоти режиму президента Башара Асада вбили 13 мирних мешканців на ринку в місті Маарет-ен-Нуман, повідомила британська Сирійська обсерваторія з прав людини.

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Обсерваторія заявила, що двоє інших осіб загинули під час бомбардувань Росії і Дамаска в інших частинах провінції.

Сили режиму Башара Асада та збройні угруповання зіткнулися у важких боях на північному заході країни, де за два дні загинули майже 100 бійців, заявили британські спостерігачі.

Кадри наслідків авіанальотів публікує у своєму Twitter німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"Ще один день цілеспрямованих російсько-сирійських авіаударів по цивільних в Ідлібі. 13 загиблих, 20 поранених до обіду. Коли нарешті на Росію накладуть санкції за її воєнні злочини в Сирії?" - написав він.

Також ЗМІ повідомляють, що 9 цивільних осіб, більшість з яких діти, загинули і 12 отримали поранення внаслідок обстрілу Туреччиною школи в контрольованому курдським угрупованням YPG місті Таль-Ріфаат на північному сході Сирії.

Нагадаємо, Туреччина та Росія проводять спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

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