У результаті авіаударів Росії і Асада вбиті 15 мирних сирійців - спостерігачі

У результаті повітряних ударів 2 грудня на північному заході Сирії загинули 15 мирних мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АFР.

Регіон Ідліб, де мешкають близько трьох мільйонів людей, значною мірою перебуває під контролем групи, в якій домінує колишня філія Аль-Каїди.

Повітряні нальоти режиму президента Башара Асада вбили 13 мирних мешканців на ринку в місті Маарет-ен-Нуман, повідомила британська Сирійська обсерваторія з прав людини.

Обсерваторія заявила, що двоє інших осіб загинули під час бомбардувань Росії і Дамаска в інших частинах провінції.

Сили режиму Башара Асада та збройні угруповання зіткнулися у важких боях на північному заході країни, де за два дні загинули майже 100 бійців, заявили британські спостерігачі.

Кадри наслідків авіанальотів публікує у своєму Twitter німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"Ще один день цілеспрямованих російсько-сирійських авіаударів по цивільних в Ідлібі. 13 загиблих, 20 поранених до обіду. Коли нарешті на Росію накладуть санкції за її воєнні злочини в Сирії?" - написав він.

#Breaking

The Putin regime air force is murdering innocent children in #Idlib as we speak.

Together with the Assad regime, it killed 17 civilians so far today.

Air strikes are ongoing right now.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/CHOUQEI6c5