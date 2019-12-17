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Сирія: унаслідок авіаударів Росії вбиті 5 цивільних

Вівторок, 17 грудня 2019, 11:02

У понеділок загинуло щонайменше п’ятеро цивільних осіб і ще дев'ятеро інших отримали поранення під час російських авіаударів по регіону Ідліб на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Під час авіаудару по місту Бінніш загинули двоє, а п’ятеро інших поранено.

Ще один авіаудар по селу Маар Шиммарін вбив двох жінок та одну дитину, а також четверо людей постраждали, повідомило агентство цивільної оборони "Білі шоломи". 

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Тим часом режим Асада вдарив бочковою бомбою по школі в Маар Шиммарін, сказала група.

Відколи Москва і Анкара досягли у вересні 2018 року угоди про зону деескалації в Ідлібі, там загинуло понад 1300 мирних мешканців.

Понад мільйон сирійців перемістилися ближче до турецького кордону після інтенсивних атак.

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