В Сирии взорвали бронемашину с военными РФ
В понедельник трое российских военных полицейских пострадали в результате взрыва их бронеавтомобиля на самодельной бомбе на маршруте патрулирования в Сирии у границы с Турцией.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.
Министерство сообщило, что жизни пострадавших военнослужащих не угрожает опасность.
Россия и Турция проводят совместные патрулирования вдоль границы Сирии с Турцией по соглашению, о которой договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Недавно в сети появились кадры, на которых представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский патрульный бронеавтомобиль на севере Сирии.
Москва, союзник правительства Сирии, начала военную воздушную кампанию в Сирии в 2015 году, чтобы помочь Дамаску отбить части страны от повстанцев, но пытается ограничить использование собственных сил на местах.