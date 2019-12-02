В Сирии взорвали бронемашину с военными РФ

В понедельник трое российских военных полицейских пострадали в результате взрыва их бронеавтомобиля на самодельной бомбе на маршруте патрулирования в Сирии у границы с Турцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.

Министерство сообщило, что жизни пострадавших военнослужащих не угрожает опасность.

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Россия и Турция проводят совместные патрулирования вдоль границы Сирии с Турцией по соглашению, о которой договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Недавно в сети появились кадры, на которых представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский патрульный бронеавтомобиль на севере Сирии.

Москва, союзник правительства Сирии, начала военную воздушную кампанию в Сирии в 2015 году, чтобы помочь Дамаску отбить части страны от повстанцев, но пытается ограничить использование собственных сил на местах.