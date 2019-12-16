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Путин и Меркель обсудили украинский транзит газа и "Северный поток-2"

Понедельник, 16 декабря 2019, 15:51

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Путин и Меркель дали "положительную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который является безальтернативной основой урегулирования" конфликта, заявили у Путина.

Стороны также обсудили "актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

В то же время основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, заявили в Москве.

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"Отмечена важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - говорится в сообщении.

"Достигнута договоренность о поддержке контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.

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Путин Меркель Северный поток-2 Нормандский саммит
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