Австрия выступила против новых энергоблоков на АЭС Чехии

Министерство торговли Чехии поедет в Брюссель в конце ноября, чтобы поговорить о новом энергоблоке в Чехии. Европейская комиссия, вероятно, изучит возможность незаконной государственной помощи на строительство запланированных блоков в Дукованах и Темелине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Новые энергоблоки является первоочередной задачей премьер-министра Андрея Бабиша, но соседняя Австрия выступает против этого из соображений безопасности. Именно поэтому Австрия недавно попросила руководство ЕС изучить этот вопрос.

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Министр торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что готов уточнить следующие шаги, но подчеркнул, что без новых электростанций Чехия не будет иметь достаточно источников электроэнергии после 2030 года.

Напомним, "Росатом" рассчитывает принять участие в тендере на строительство новых блоков на двух чешских АЭС: в Дукованах и Темелине.

Премьер Андрей Бабиш заявлял, что геополитика должна быть фактором при рассмотрении будущих инвестиций в ядерную энергетику страны.