В Северной Македонии - протест из-за опасного загрязнения воздуха

Сотни студентов протестовали у здания правительства в столице Северной Македонии в пятницу, требуя от властей принять срочные меры по борьбе с опасным загрязнением воздуха во многих городах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Мы хотим дышать! Нет воздуха, нет мира", - скандировали студенты в защитных масках. Экологические группы, которые проводят еженедельные акции протеста, тоже присоединились к демонстрации.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в своем ежегодном обращении к депутатам ранее на этой неделе предупредил, что загрязнение воздуха "серьезно подрывает потенциал нашей страны".

Он призвал увеличить бюджетное финансирование для охраны окружающей среды и сказал, что созывает срочное совещание членов правительства.

Северная Македония имеет одни из самых высоких уровней загрязнения воздуха в Европе. В последние месяцы было зарегистрировано превышение содержания опасных частиц в воздухе в столице Скопье и других городах почти в 20 раз.

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По оценкам органов здравоохранения, более 3000 человек ежегодно умирают в результате загрязнения воздуха, которое в основном является результатом интенсивного использования бытовых дровяных печей в холодные зимы, старого парка автомобилей и практики сжигать отходы в некоторых районах.

Европейский союз инвестирует более 80 млн евро в улучшение качества воздуха в Косово, столица которого Приштина задыхается от загрязнения воздуха.

В пятницу офис Европейского союза в Косово заявил, что качество воздуха в последние несколько дней в Приштине была таким же, как в Пекине, который считается одним из самых загрязненных городов в мире.