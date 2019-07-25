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Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Испанию из-за загрязненного воздуха

Четверг, 25 июля 2019, 16:22

Европейская комиссия в четверг подала в Суд ЕС на Болгарию и Испанию из-за того, что страны не смогли защитить граждан от загрязнения воздуха.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Болгария не соблюдает порогового значения диоксида серы (SO2), а Испания не соблюдает порогового значения диоксида азота (NO2)", - говорится в объяснении Комиссии, обнародованном на ее сайте в четверг.

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Хуже всего ситуация в Испании в двух крупных городах: Мадриде и Барселоне, где уровни загрязнения постоянно превышаются.

"Новые данные о качестве воздуха, предоставленные Испанией, подтверждают систематическое нарушение правил ЕС о значении диоксида азота, которые действуют с 2010 года", - говорится в заявлении Комиссии.

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По данным Европейского агентства по окружающей среде, двуокись азота вызывает в Испании около 9 тысяч преждевременных смертей в год.

В Болгарии данные показали, что в стране превышаются допустимые уровни диоксида серы. Сегодняшнее решение является вторым обращения в Суд ЕС в связи с несоблюдением Болгарией стандартов качества воздуха ЕС. В своем решении от 5 апреля 2017 года Суд подтвердил несоблюдение Болгарией предельных значений для частиц PM10.

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Испания Болгария Суд ЕС
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