Президент Чехии обвинил МИД РФ в "абсолютной наглости"

Президент Чехии Милош Земан заявил об "абсолютной наглости" со стороны МИД РФ, который раскритиковал чешский закон, признающий 21 августа днем ​​памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Parlamentnilisty.

Земан отметил, что, скорее всего, все равно, поедет в мае в Москву на торжества по случаю 75-летия дня победы над нацизмом в Европе.

"Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и сейчас я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, поехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перевернули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?".

Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина.

Как известно, на торжества к Путину приедет президент Франции Эммануэль Макрон.

В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Беларуси, Армении и Сербии.

В 2018 году на параде в Москве присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м - президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.