Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Nord Stream 2: США дали компаніям-підрядникам місяць на згортання робіт

Україна і Молдова уклали угоду про постачання газу, залишились Словаччина і РФ

Україна сподівається, що Німеччина змінить рішення не надавати військову допомогу

Єврокомісія: газотранспортний оператор України може працювати за законами ЄС






Президент Чехії звинуватив МЗС РФ у "абсолютному нахабстві"

Субота, 28 грудня 2019, 09:57

Президент Чехії Мілош Земан заявив про "абсолютне нахабство" з боку МЗС РФ, яке розкритикувало чеський закон, що визнає 21 серпня днем пам'яті жертв "вторгнення і подальшої окупації" Чехословаччини військами Варшавського договору в 1968 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Parlamentnilisty.

Земан зазначив, що, найімовірніше, все одно, поїде в травні до Москви на урочистості з нагоди 75-річчя дня перемоги над нацизмом у Європі.

"Це, звичайно, абсолютне нахабство. Певний час назад, я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і зараз я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, поїхати туди і сказати росіянам: "Що, якби ви перегорнули цю сторінку і перестали б відзначати цю річницю?".

Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Владіміра Путіна.

Як відомо, на урочистості до Путіна приїде президент Франції Еммануель Макрон.

У серпні у Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

У 2018 році на параді у Москві були присутні президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, в 2017-у - президент Молдови Ігор Додон, в 2016-му - президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Земан Росія
powered by lun.ua