Президент Чехії звинуватив МЗС РФ у "абсолютному нахабстві"

Президент Чехії Мілош Земан заявив про "абсолютне нахабство" з боку МЗС РФ, яке розкритикувало чеський закон, що визнає 21 серпня днем пам'яті жертв "вторгнення і подальшої окупації" Чехословаччини військами Варшавського договору в 1968 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Parlamentnilisty.

Земан зазначив, що, найімовірніше, все одно, поїде в травні до Москви на урочистості з нагоди 75-річчя дня перемоги над нацизмом у Європі.

"Це, звичайно, абсолютне нахабство. Певний час назад, я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і зараз я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, поїхати туди і сказати росіянам: "Що, якби ви перегорнули цю сторінку і перестали б відзначати цю річницю?".

Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Владіміра Путіна.

Як відомо, на урочистості до Путіна приїде президент Франції Еммануель Макрон.

У серпні у Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

У 2018 році на параді у Москві були присутні президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, в 2017-у - президент Молдови Ігор Додон, в 2016-му - президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.