ЄС і Рада Європи закликали Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію
Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок.
Відповідна спільна заява ЄС і Ради Європи є в розпорядженні "Європейської правди".
"В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона. Таке насильство має руйнівні фізичні та психологічні наслідки для жінок, сімей та громад", - сказано в заяві.
"Трагічно, ця проблема часто залишається прихованою й такою, про яку не повідомляють. Це трапляється через почуття сорому, байдужості чи навіть терпимість до такого насильства", - вказують у РЄ та ЄС.
Вкрай важливими є освіта, підвищення обізнаності, протидія ґендерним стереотипам, сексизму та нерівності, які часто лежать в основі ґендерного насильства, йдеться у заяві.
Підкреслюється, що "для держав запобігання та боротьба проти насильства над жінками не є жестом доброї волі, а правовим зобов'язанням".
Європейський Союз та Рада Європи наголошують, що ухвалення Україною у 2017 році закону "Про запобігання та протидію домашньому насильству" було позитивним кроком уперед і закликають українську владу без зволікань просувати питання ратифікації Конвенції Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству" (так званої "Стамбульської конвенції").
Нагадаємо, починаючи з 26 листопада – Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок – Європейський Союз та Офіс Ради Європи в Україні об'єднують сили задля 16-денної кампанії з підвищення обізнаності про згадану проблему та заклику до дій.
Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.