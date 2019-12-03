Макрон: я не верю, что статус-кво является лучшим вариантом по России

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что "не имеет наивности в отношении России", но объясняет, что не верит, что "статус-кво - лучший вариант".

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Макрона с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Provence.

"Мы должны начать диалог без наивности с Россией, если мы хотим стабильности в Европе и уменьшения конфликтов", - сказал он.

Макрон добавил, что "предпосылкой продвижения" является урегулирование кризиса между Россией и Украиной.

Читайте также Макрон: Турция хочет заблокировать декларацию встречи лидеров НАТО

Трамп в свою очередь заявил, что имеет похожый взгляд, и отметил, что саммит в Нормандской формате 9 декабря может принести большой прогресс мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.