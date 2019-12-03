Трамп: зустріч між Україною і Росією може принести великий прогрес

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт у Нормандському форматі 9 грудня може принести великий прогрес мирному врегулюванню конфлікту між Росією й Україною.

Про це йшлося на спільній пресконференції Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

"Він і я маємо досить схожі погляди", - вказав Трамп на Макрона, говорячи про Росію.

"Ми можемо порозумітися з Росією, але ми повинні бути підготовленими, Росія це чи хто-небудь інший... Я думаю, це добра річ, якщо ми зможемо порозумітися з Росією... І це мета НАТО, але мета НАТО може бути значно більшою, і ми показуємо гнучкість у цьому впродовж останніх двох років", - зазначив Трамп.

"Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але й так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир, адже бої тривають вже довгий час, надто довго", - додав президент.