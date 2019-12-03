Макрон: я не вірю, що статус-кво є найкращим варіантом щодо Росії
Вівторок, 3 грудня 2019, 18:05
Президент Франції Еммануель Макрон каже, що "не має наївності щодо Росії", але пояснює, що не вірить, що "статус-кво - найкращий варіант".
Про це йшлося на спільній пресконференції Макрона з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Provence.
"Ми повинні розпочати діалог без наївності з Росією, якщо ми хочемо стабільності у Європі і зменшенння конфліктів", - сказав він.
Макрон додав, що "передумовою просування" є врегулювання кризи між Росією та Україною.
Трамп у свою чергу заявив, що має схожий погляд, і зазначив, що саміт у Нормандському форматі 9 грудня може принести великий прогрес мирному врегулюванню конфлікту між Росією й Україною.
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