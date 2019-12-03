Макрон: Турция хочет заблокировать декларацию встречи лидеров НАТО

Турция намерена заблокировать итоговую декларацию встречи лидеров НАТО в Лондоне.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда".

"Насколько я понимаю, Турция сейчас хочет заблокировать все декларации этого саммита, если мы не согласимся на их определение террористической организации, определив YPG и других как террористические группы, что не совпадает с нашими взглядами", - сказал он.

Читайте также Литва обратилась к Турции по поводу плану НАТО для Балтии и Польши

Макрон также раскритиковал Турцию за покупку систем С-400 у России. "Технически они несовместимы с НАТО, Турция должна прояснить этот вопрос, если хочет быть союзником", - отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 декабря заявил, что он по-прежнему не согласится на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит опасения Анкары, связанные с сирийскими курдскими боевиками.